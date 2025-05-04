Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Петербурге водитель в гипсе пытался скрыться от ДПС

Новости регионов: в Петербурге водитель в гипсе пытался скрыться от ДПС

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В Санкт-Петербурге водитель в гипсе на руке и ноге устроил погоню с ДПС возле жилого комплекса. Мужчина на иномарке пытался скрыться от инспекторов, но свернул во двор и врезался в бордюр. Сотрудники ДПС перегородили дорогу и задержали нарушителя.

В Новокузнецке два сбежавших с выпаса коня ворвались во двор и сбили 7-летнюю девочку. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и гематомы, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Владельцев животных нашли – им грозит штраф в 2 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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