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02 мая, 12:24

Происшествия

Автомобиль врезался в ограждение подземного перехода и перевернулся в Волгограде

Видео: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

В Дзержинском районе Волгограда автомобиль "УАЗ" влетел в ограждение подземного пешеходного перехода и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в 05:47 напротив дома 10б на проспекте Жукова. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области вечером 1 мая. Предварительно, водитель за рулем легкового автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате погибли оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля. Обстоятельства выясняются.

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