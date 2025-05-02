02 мая, 12:24Происшествия
Автомобиль врезался в ограждение подземного перехода и перевернулся в Волгограде
По данным ведомства, ДТП произошло в 05:47 напротив дома 10б на проспекте Жукова. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области вечером 1 мая. Предварительно, водитель за рулем легкового автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.
В результате погибли оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля. Обстоятельства выясняются.