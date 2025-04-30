Московский зоопарк изменит режим работы с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский зоопарк изменит режим работы с четверга, 1 мая. Посетители смогут гулять по нему с 09:00 до 21:00, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Вход на территорию будет открыт до 20:00, терминалы и кассы будут работать с 09:00 до 20:00.

В зоопарке уточнили, что зайти посетители смогут до 20:00 через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Также ежедневно с 10:00 до 19:00 будут работать дополнительные входы рядом с вольерами серых волков, около пешеходного перехода недалеко от моста со старой на новую территорию и рядом с вольером больших панд.

Вместе с тем с 1 мая изменится режим работы и ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Он будет открыт с 10:00 до 21:00.

До лета посетители могут побывать на весеннем фестивале цветов, где представлены тюльпаны, нарциссы, магнолии, черемуха, сирень, сливы, яблони, груши, рябчики, сон-трава, кандыки, айва, рододендроны, калужница, мхи, папоротники и другое.

