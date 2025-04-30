Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" перейдет на летний режим работы с 1 мая. Он будет открыт с 10:00 до 21:00, сообщила пресс-служба сада.

Как уточняется, до лета посетители могут побывать на весеннем фестивале цветов, где представлены тюльпаны, нарциссы, магнолии, черемуха, сирень, сливы, яблони, груши, рябчики, сон-трава, кандыки, айва, рододендроны, калужница, мхи, папоротники и другое.

Кроме того, в 17:00 5 мая в саду пройдет торжественная посадка яблони к памятной дате Великой Отечественной войны.

При этом все оранжереи "Аптекарского огорода" временно закрыты до 2 мая включительно. Это необходимо для санитарной обработки и обрезки растений.

В Ботаническом саду МГУ ранее зацвела первая сирень. Всего в местной коллекции более 50 видов и сортов этого растения, в том числе венгерская и японская.

