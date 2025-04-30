Сад мхов открылся после зимовки в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Сад мхов открылся после зимовки в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в столице. Там представлено около 40 видов мхов средней полосы России, включая редкие, сообщает пресс-служба ботсада.

Уточняется, что уникальная экспозиция находится возле Сада лекарственных трав и расположилась на приподнятом столе, чтобы мхи можно было детально рассмотреть.

"Таким образом, это не просто коллекция мхов – это микроландшафт с точной имитацией лесного ручья: замшелого, с множеством коряжек, микроводопадами, камушками", – говорится в сообщении.

Названия мхов можно увидеть на маленьких прозрачных табличках, которые не мешают их фотографировать.

В пресс-службе добавили, что мохообразные – это большая группа высших растений, которая включает в себя свыше 20 тысяч видов. У них нет ни корней, ни цветков, ни проводящей системы, но они важны для экосистем. Мхи регулируют водный режим, накапливают органическое вещество в виде торфа, поддерживают баланс кислорода в атмосфере.

Ранее сообщалось, что все оранжереи "Аптекарского огорода" временно закроются с 28 апреля до 2 мая включительно. Это необходимо для санитарной обработки и обрезки растений.

Также в ботсаду 22 апреля зацвела первая сирень. В коллекции более 50 видов и сортов этого растения, в том числе венгерская и японская.