В "Аптекарском огороде" расцвела сон-трава

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

На Весеннем фестивале в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел пасхальный цветок, или сон-трава, сообщает пресс-служба сада.

Увидеть растения можно на Альпийском бельведере и в Саду лекарственных трав на выставочном поле.

В роду существует 33 вида. Они произрастают в Европе, Азии и Северной Америке. Растение относится к семейству лютиковых.

"Декоративное – как при цветении, так и в плодах", – рассказали в пресс-службе.

Также в Ботаническом саду сообщили, что растение является ядовитым. В русской поэзии оно упоминается как снотворное или служит предвестником весны. В середине апреля – начале мая на стеблях сон-травы появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр может достичь от 2 до 9 сантиметров. Лепестки растения имеют фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона окраса.

В пресс-службе сообщили, что благодаря селекционерам выведены разновидности с красными, желтыми и черными бутонами.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел "мясной цветок". Оно привлекает необычным внешним видом и весьма специфическим запахом. Симплокарпус зловонный растет в сырых регионах Северной Америки, Европы и Азии.