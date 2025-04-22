Оранжереи "Аптекарского огорода" временно закроются с 28 апреля

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Все оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" закроются с 28 апреля до 2 мая включительно из-за санитарной обработки и обрезки растений. Об этом сообщила пресс-служба сада.

"Наслаждайтесь роскошным цветением всего и вся под открытым небом на весеннем фестивале цветов", – говорится в публикации.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел пасхальный цветок, или сон-трава. Посетители могут его увидеть на Альпийском бельведере и в Саду лекарственных трав на выставочном поле.

Это растение является ядовитым. В середине апреля – начале мая на стеблях сон-травы появляются опушенные бутоны колокольчатой формы, диаметр которых может достичь от 2 до 9 сантиметров. Лепестки растения имеют фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона окраса.