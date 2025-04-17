Цветение сакуры привлекло тысячи посетителей в "Аптекарский огород"

В Аптекарском огороде расцвела японская сакура. Посмотреть на нежные розовые цветки приходят тысячи горожан. По словам главного садовника Антона Дубенюка, это один из ботанических праздников – в саду можно увидеть несколько видов сакуры, в том числе вишню мелкопильчатую. В этом году цветение началось раньше обычного из-за теплой весны.

Сакуру привезли в Москву в 2010 году со склонов Фудзиямы – это был подарок Токио. Востоковеды отмечают, что в Японии цветение сакуры символизирует мимолетность жизни: фаза полного цветения длится всего несколько дней.

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