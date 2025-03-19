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19 марта, 08:10

Город

"Улицы московские": Петровка

"Улицы московские": Петровка

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Улица Петровка в царские времена была известна тем, что там можно было купить абсолютно все: от шляпки до микроскопа. Торговля на этой улице процветала и после революции, но по-настоящему известной Петровка стала благодаря дому № 38, в котором располагается МУР (Управление уголовного розыска по Москве. – Прим. ред.).

Как сценарист и актер Юлиан Семенов стал сотрудником УгРо? Куда с Петровки отправлялись дирижабли? В какой школе делал первые шаги на сцене Андрей Миронов?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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