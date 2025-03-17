17 марта, 20:45Культура
"Интервью": Эмре Эрдемоглу и Ураз Кайгылароглу – о Московской неделе моды
Какие впечатления у турецкого дизайнера Эмре Эрдемоглу от участия в Московской неделе моды? Что привлекло его к женской коллекции в этом году? Чем запомнилась четвертая неделя моды в Москве и чем она отличается от предыдущей?
Почему актеры, такие как Ураз Кайгылароглу, становятся важными проводниками моды для широкой аудитории?
Об этом – в программе "Интервью".
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