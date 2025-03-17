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17 марта, 20:45

Культура

"Интервью": Эмре Эрдемоглу и Ураз Кайгылароглу – о Московской неделе моды

"Интервью": Эмре Эрдемоглу и Ураз Кайгылароглу – о Московской неделе моды

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Какие впечатления у турецкого дизайнера Эмре Эрдемоглу от участия в Московской неделе моды? Что привлекло его к женской коллекции в этом году? Чем запомнилась четвертая неделя моды в Москве и чем она отличается от предыдущей?

Почему актеры, такие как Ураз Кайгылароглу, становятся важными проводниками моды для широкой аудитории?

Об этом – в программе "Интервью".

Все выпуски программы "Интервью" смотрите на VK Видео.

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