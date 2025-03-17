Модельер Сергей Ефремов представил свою коллекцию на Московской неделе моды

С 13 по 18 марта в Центральном выставочном центре "Манеж" проходит четвертая Московская неделя моды. За прошедшие несколько дней множество дизайнеров уже успели продемонстрировать новые коллекции и удивить уникальными задумками.

Например, недавно прошел показ модельера Сергея Ефремова, бренд которого на рынке присутствует уже больше 25 лет. Он представил свою новую прет-а-порте коллекцию под названием "Наследие стиля" – это объемные, естественные и строгие силуэты.

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