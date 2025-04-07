Собянин заявил о планах строительства еще шести подстанций скорой помощи

В ближайшие годы в Москве за счет бюджета планируется построить шесть станций скорой помощи: в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С 2011 года в Москве построили 11 новых подстанций скорой помощи. Особое внимание при развитии сети медучреждений уделялось ТиНАО, где появлялось множество жилых комплексов.

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