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07 апреля, 11:15

Мэр Москвы

Собянин заявил о планах строительства еще шести подстанций скорой помощи

Собянин заявил о планах строительства еще шести подстанций скорой помощи

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В ближайшие годы в Москве за счет бюджета планируется построить шесть станций скорой помощи: в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С 2011 года в Москве построили 11 новых подстанций скорой помощи. Особое внимание при развитии сети медучреждений уделялось ТиНАО, где появлялось множество жилых комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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