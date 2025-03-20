Сергей Собянин: платформа МЭШ станет еще более технологичной и полезной

Сергей Собянин рассказал, что более трех миллионов москвичей уже зарегистрированы в "Московской электронной школе". Платформа продолжает совершенствоваться, становясь более полезной и технологичной для пользователей.

С прошлого года в МЭШ работает сервис "Цифровой учитель", который помогает ученикам с 5-го по 9-й классы устранять пробелы в знаниях по математике. Услугами этого сервиса уже воспользовались более 470 тысяч школьников. Также изменился подход к повышению квалификации учителей.

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