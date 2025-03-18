Почти 3 тыс студентов колледжей Москвы прошли обучение в центре "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 3 тысяч студентов столичных колледжей прошли подготовку по востребованным промышленным специальностям в инновационном пространстве "Руднево". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наша цель – готовить в московских колледжах специалистов, которые сразу после завершения обучения смогут выполнять реальные задачи. Для этого совместно с нашими партнерами-работодателями мы меняем устаревшее оборудование, актуализируем образовательные программы и создаем новые площадки для практического обучения студентов", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Раковой, условия центра "Руднево" приближены к производственным. Площадка располагается в индустриальном парке, где находятся действующие предприятия. На базе центра студентам предлагают отрабатывать навыки в машиностроении, электронике, автоматизации производства, авиационной промышленности и беспилотных авиационных системах.

"Практические занятия ведут 42 мастера производственного обучения из московских колледжей и 40 сотрудников промышленных предприятий", – указала пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

В разработке программ задействованы такие крупные компании, как заводы "Авангард" и "Скорость", акционерное общество "Кронштад", ГАСКАР – разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов и программного обеспечения и другие.

Между тем столичные школьники попробуют себя более чем в 140 профессиях на масштабном форуме колледжей, который пройдет в Гостином Дворе с 19 по 21 марта. На нем будут представлены почти 50 столичных образовательных организаций. В ходе мероприятия школьники в интерактивном формате познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профтестирование и узнают о перспективах трудоустройства.

