Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Надежду Бабкину с юбилеем

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович

Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, художественного руководителя ансамбля "Русская песня" Надежду Бабкину с 75-летием.

"Уважаемая Надежда Георгиевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что певица посвятила себя народному искусству и вместе с ансамблем внесла вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. Путин также отметил важность общественной работы, которую Бабкина проводит, и ее участия в реализации патриотических и благотворительных инициатив.

"Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях", – сказано в поздравлении.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске Астраханской области. В 1971 году она окончила Астраханское музыкальное училище. Помимо этого, Бабкина окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по двум направлениям – "дирижер хора" (1976) и "сольное народное пение" (1983). Также она получила образование режиссера эстрадных и массовых представлений в Высших театральных курсах при ГИТИСе (1986).

В 1992 году певице присвоили звание народной артистки РФ. В 2016 году Владимир Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В середине сентября прошлого года во время открытия Петербургского форума объединенных культур Бабкина вместе с роботом Арни исполнила песню "Родина моя". По словам артистки, исполненная песня является гимном любви к Родине, уважением к ее богатой истории и культуре, а также символом единства народа.

