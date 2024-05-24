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24 мая, 11:45

Культура

Надежда Бабкина объяснила, как народные песни становятся частью культуры

Надежда Бабкина объяснила, как народные песни становятся частью культуры

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Художественный руководитель и директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина считает, что народные песни становятся частью культуры, потому что в них заложен образ жизни и генетический код.

Она отметила, что вся музыкальная палитра и песенный материал прежде всего связаны с людьми, которые работали на земле. Днем они возделывали поля, а вечером садились за общий стол, ели продукты с собственных грядок и пели песни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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