Надежда Бабкина объяснила, как народные песни становятся частью культуры

Художественный руководитель и директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина считает, что народные песни становятся частью культуры, потому что в них заложен образ жизни и генетический код.

Она отметила, что вся музыкальная палитра и песенный материал прежде всего связаны с людьми, которые работали на земле. Днем они возделывали поля, а вечером садились за общий стол, ели продукты с собственных грядок и пели песни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

