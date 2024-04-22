"Сити": топ-3 фильма, которые покажут на ММКФ

Команда проекта "Сити" сделала подборку из топ-3 фильмов, которые покажут на 46-м Международном кинофестивале. На третьем месте – российско-китайская картина "Ненормальный". Ее уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Второе место занял документальный фильм "Нелюбимка" о популярном российском исполнителе Даниле Прыткове, выступающего под псевдонимом Niletto. На вершине рейтинга – кинолента "Майор Гром: Игра" о бесстрашном и справедливом полицейском, который следит за порядком на улицах Санкт-Петербурга.

Подробнее – в программе "Сити".