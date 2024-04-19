"Звезды советского экрана": Андрей Миронов

Май 1987 года. В статье журнала "Советский экран" драматург Григорий Горин вспоминал, как пел его хороший друг и актер Андрей Миронов, как люди пытались подражать его манере исполнения, однако ни одному из артистов так и не удалось перепеть Миронова.

Почему Андрей Миронов боялся петь? Правда ли, что у его матери был роман с певцом Леонидом Утесовым? Зачем композитору Геннадию Гладкову понадобилось обмануть Андрея Миронова? И какая его песня стала пророческой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".