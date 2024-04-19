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19 апреля, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести досуг 19 апреля

Москвичам рассказали, как провести досуг 19 апреля

Галерея-мастерская "Варшавка" пригласила жителей столицы на творческий вечер

Москвичей пригласили на концерт в библиотеку имени Пабло Неруды

Праздничную программу подготовят в Москве на Всемирный день цирка 20 апреля

В некоторых парках Москвы доступна услуга бронирования беседки для пикника

Russpass подготовил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в Москве

Москвичам представили культурную афишу на вечер 16 апреля

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Лекции о космосе проходят на ВДНХ в День космонавтики

Выставка "Гагарин. Дорога в космос" открылась в Музее космонавтики в Москве

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 19 апреля. В культурную программу включили киносеансы и выставку.

Так, Дарвиновский музей приглашает на выставку "100 удивительных животных". Гости отправятся в кругосветное путешествие и познакомятся с обитателями Земли.

В столице стартует Московский международный кинофестиваль. Он продлится с 19 по 26 апреля. В рамках фестиваля организовали спецпоказ японского фильма "Зло не существует".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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