Москвичам рассказали, как провести досуг 19 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 19 апреля. В культурную программу включили киносеансы и выставку.

Так, Дарвиновский музей приглашает на выставку "100 удивительных животных". Гости отправятся в кругосветное путешествие и познакомятся с обитателями Земли.

В столице стартует Московский международный кинофестиваль. Он продлится с 19 по 26 апреля. В рамках фестиваля организовали спецпоказ японского фильма "Зло не существует".

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