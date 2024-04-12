"Кинореквизит": ванна, велосипед, грампластинка

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о ванне, велосипеде и грампластинке.

Как снимались знаменитые киноэпизоды в ванной? Как родилась крылатая фраза Ипполита из "Иронии судьбы"? Из чего делали пену советские кинематографисты? Какой велосипед в Советском Союзе был самым крепким и надежным? Как обычный велосипедист вдохновил Георгия Данелию и Геннадия Шпаликова на создание ленты "Я шагаю по Москве"? И в каких советских кинокартинах можно увидеть самые необычные велосипеды? Какие пластинки слушали герои любимых фильмов? Какие проигрыватели стояли в квартирах Раисы Захаровны из фильма "Любовь и голуби" и Нади из "Иронии судьбы"? Сколько стоили импортные пластинки у перекупщиков? Об этом – в программе "Кинореквизит".