Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 20:00

Культура

"Кинореквизит": ванна, велосипед, грампластинка

"Кинореквизит": ванна, велосипед, грампластинка

"Моя Москва": Леонид Серебренников. Часть 2

"Мой район": "Театр кошек Куклачева". Район Дорогомилово

"Звезды советского экрана": "Сердца четырех"

"Это Москва. Люди": "9 ряд. 10, 11 место". Глава "Декорации и костюмы"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 апреля

Москвичам представили культурную программу на 12 апреля

"Интервью": Никита Михалков – о развитии российского кино

"Сити": боевик-антиутопия "Падение империи" вышел в российский кинопрокат

Никита Михалков назвал лучшую актерскую школу

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о ванне, велосипеде и грампластинке.

Как снимались знаменитые киноэпизоды в ванной? Как родилась крылатая фраза Ипполита из "Иронии судьбы"? Из чего делали пену советские кинематографисты? Какой велосипед в Советском Союзе был самым крепким и надежным? Как обычный велосипедист вдохновил Георгия Данелию и Геннадия Шпаликова на создание ленты "Я шагаю по Москве"? И в каких советских кинокартинах можно увидеть самые необычные велосипеды? Какие пластинки слушали герои любимых фильмов? Какие проигрыватели стояли в квартирах Раисы Захаровны из фильма "Любовь и голуби" и Нади из "Иронии судьбы"? Сколько стоили импортные пластинки у перекупщиков? Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика