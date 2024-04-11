"Сити": французская комедия "Неожиданные связи" вышла в российский прокат

В российский прокат вышла французская комедия "Неожиданные связи" с Кристианом Клавье в главной роли. По сюжету Алиса и Франсуа хотят пожениться. По случаю помолвки Алиса преподносит членам двух семей необычный подарок – результаты тестов ДНК, которые раскроют тайны их происхождения.

Также в кинотеатрах можно увидеть психологический триллер "След киллера" от создателя сериала "Во все тяжкие". В главных ролях – Сэмюэл Лерой Джексон и Венсан Кассель.

Подробности об этих и других кинопремьерах – в программе "Сити".