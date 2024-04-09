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09 апреля, 15:00

Культура

Выставка художника Ханя Юйчэня о Тибете открылась в Третьяковской галерее

Выставка художника Ханя Юйчэня о Тибете открылась в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галерее открылась выставка китайского художника Хань Юйчэня. Картины, написанные маслом, посвящены Тибету.

Хань Юйчень объездил весь мир, много путешествовал по Тибету, и именно этот регион и его жители заняли особое место в творчестве художника. Реалистичному мастерству художник научился у своего педагога профессора Су Гаоли, который не только учился в Китае, но еще и проходил стажировку в институте имени Репина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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