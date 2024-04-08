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08 апреля, 16:30

Культура

"Звезды советского экрана": Юри Ярвет

"Звезды советского экрана": Юри Ярвет

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В феврале 1971 года вышел в печать свежий номер журнала "Советский экран". На центральном развороте находилась большая статья с названием "Талант, открывшийся заново". Под заголовком был размещен портрет мужчины средних лет. Его знают в лицо не все, но непривычное уху имя выучили сразу – Юри Ярвет.

Какое имя получил при рождении Юри Ярвет и почему сменил его? Зачем актер целый день мерз в гробу? Правда ли, что из-за него режиссер Григорий Козинцев выучил эстонский язык? Почему после съемок в "Короле Лире" Юри Ярвета парили в бане и отпаивали молоком?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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