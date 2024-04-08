"Звезды советского экрана": Юри Ярвет

В феврале 1971 года вышел в печать свежий номер журнала "Советский экран". На центральном развороте находилась большая статья с названием "Талант, открывшийся заново". Под заголовком был размещен портрет мужчины средних лет. Его знают в лицо не все, но непривычное уху имя выучили сразу – Юри Ярвет.

Какое имя получил при рождении Юри Ярвет и почему сменил его? Зачем актер целый день мерз в гробу? Правда ли, что из-за него режиссер Григорий Козинцев выучил эстонский язык? Почему после съемок в "Короле Лире" Юри Ярвета парили в бане и отпаивали молоком?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".