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06 апреля, 12:45

Культура

"Профессия – режиссер": Алексей Бородин

"Профессия – режиссер": Алексей Бородин

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Режиссер Алексей Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968 году окончил ГИТИС по специальности "Режиссер драматического театра" (курс Юрия Завадского).

С 1980 года Алексей Бородин руководит Российским академическим молодежным театром (РАМТ). За это время ему удалось создать в театре атмосферу тепла и доверия: зрителя – к актеру, актера – к режиссеру, режиссера – к актерам и зрителям.

Подробнее – в программе "Профессия – режиссер".

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