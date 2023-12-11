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11 декабря, 17:00

Культура

"Сити": топ-3 книги в жанре non-fiction

"Сити": топ-3 книги в жанре non-fiction

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Евгения Смурыгина рассказала про три интересные нехудожественные книги (non-fiction), на которые стоит обратить внимание. Первая – мотивационная книга "Будь нужным: Семь правил жизни" Арнольда Шварценеггера.

На втором месте расположилась посвященная дверным ручкам, люкам, трубам и множеству других примет книга Виталия Калашникова "Артефакты Москвы. Исторические детали столицы, которые вы не замечали". На третьем месте – "Зельеварение на Руси. От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья" Александры Барковой. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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