"Сити": топ-3 книги в жанре non-fiction

Евгения Смурыгина рассказала про три интересные нехудожественные книги (non-fiction), на которые стоит обратить внимание. Первая – мотивационная книга "Будь нужным: Семь правил жизни" Арнольда Шварценеггера.

На втором месте расположилась посвященная дверным ручкам, люкам, трубам и множеству других примет книга Виталия Калашникова "Артефакты Москвы. Исторические детали столицы, которые вы не замечали". На третьем месте – "Зельеварение на Руси. От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья" Александры Барковой. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".