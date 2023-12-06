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06 декабря, 11:00

Культура

"Тайны кино": "Дикая собака Динго", "Шестое июля", "Стакан воды"

"Тайны кино": "Дикая собака Динго", "Шестое июля", "Стакан воды"

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В 60-е годы ХХ века режиссер Юлий Карасик был заметной личностью в совестком кино. Он ставил один фильм за другим. Свою профессию Карасик любил страстно. Каждую картину снимал, словно последнюю.

Почему фильм "Дикая собака Динго" стал для Юлия Карасика пропуском в большое кино? За какие недостатки была запрещена историческая драма "Шестое июля"? Зачем режиссер превратил любовную пьесу "Стакан воды" в политический детектив? И какие взлеты и падения пережил Юлий Юрьевич на своем творческом пути?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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