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07 ноября, 09:30

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Полет на дельтаплане". Запутанная история хита

"Тайны нашей эстрады": "Полет на дельтаплане". Запутанная история хита

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Услышав мелодию, которую принесла ему музыкальный редактор Джульетта Максимова, Владимир Леонтьев был сильно озадачен. Он не понимал, зачем делать песню из музыки, которая написана для кино? Но редактор была настойчива и неумолима – стихи на модную тему о дельтаплане уже готовы, песню нужно записать и начать крутить на радио.

По мнению Максимовой, только "Полет на дельтаплане" мог спасти карьеру вокалиста Леонтьева. Песня мгновенно стала хитом, но мало чем помогла исполнителю.

Почему Валерия Леонтьева долго считали певцом без голоса? Зачем превратили в хит мелодию из картины Никиты Михалкова? И из-за чего Леонтьев так долго отказывался петь "Дельтаплан" на концертах? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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