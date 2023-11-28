"Сити": предновогодняя выставка "Открытки от художников" в Pogodina Gallery

В Москве проходит традиционная предновогодняя выставка "Открытки от художников" в Pogodina Gallery. Она находится в Государственном институте искусствознания в Козицком переулке.

Идея экспозиции – собрать и современные творения художников, и их любимые произведения, которые они дарили своим близким. Есть тут и яркие абстракции, и фантастические холсты с роботами, и новогодние работы с елками и Дедом Морозом. Подробнее – в программе “Сити”.