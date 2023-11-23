"Тайны нашей эстрады": звезды советской эстрады, побывавшие за решеткой

Известность, звездный статус и невероятные возможности – советские зрители искренне считали, что все это у звезд эстрады есть, и земные беды и трагедии их не касаются.

Уголовный кодекс звездный статус в расчет не брал, и некоторым популярным артистам пришлось испытать все тяготы жизни за решеткой. Однако приговоры, вынесенные звездам, не всегда были справедливы.

За что осудили народную любимицу Лидию Русланову? Почему отсидевшему год Борису Сичкину пришлось уехать в Америку? Где отбывал наказание знаменитый баритон Сергей Захаров? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".