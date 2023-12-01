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01 декабря, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": детские школы искусств

"Жизнь в большом городе": детские школы искусств

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В Москве за шесть лет работы проекта "Искусство – детям" отремонтировали 130 детских школ искусств и закупили тысячи новых музыкальных инструментов. В 2022 году их воспитанники получили более 25 тысяч наград на международных, всероссийских и региональных конкурсах.

Чему теперь учат в школах искусств? Как там меняются условия? И какие перспективы открываются перед выпускниками? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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образованиеобществовидеоЕвгения Мирошкина
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