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30 ноября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": востребованные профессии

"Жизнь в большом городе": востребованные профессии

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Сборная Москвы завоевала 215 наград на всероссийском чемпионате "Профессионалы" и стала лидером медального зачета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. На чемпионате столицу представляли 177 человек, в том числе студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий.

Какие профессии на данный момент считаются самыми востребованными? Каким новым специальностям обучают в столичных колледжах? И как город помогает в перепрофилировании? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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образованиеобществовидеоЕвгения Мирошкина
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