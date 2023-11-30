"Жизнь в большом городе": востребованные профессии

Сборная Москвы завоевала 215 наград на всероссийском чемпионате "Профессионалы" и стала лидером медального зачета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. На чемпионате столицу представляли 177 человек, в том числе студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий.

Какие профессии на данный момент считаются самыми востребованными? Каким новым специальностям обучают в столичных колледжах? И как город помогает в перепрофилировании? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".