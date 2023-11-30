Колледж Московского транспорта открыл 4 новых направления обучения в 2023 учебном году

В 2023 учебном году колледж совместно с московским метро открыл 4 новых направления обучения. Среди них такие популярные сейчас технические профессии, как слесарь-электрик, бригадир-путеец. Самые востребованные направления среди студентов – машинист и помощник машиниста.

В колледже будущие специалисты учатся управлять современными "Иволгами", а также другими пассажирскими и грузовыми поездами. Подробнее об учебном процессе – в эфире телеканала Москва 24.