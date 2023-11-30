Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 12:30

Общество

Колледж Московского транспорта открыл 4 новых направления обучения в 2023 учебном году

Колледж Московского транспорта открыл 4 новых направления обучения в 2023 учебном году

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

В Госдуме РФ планируют ужесточить законопроект о запрете телефонов в школах

Новости часа: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в столице готов на 90%

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

В Минобрнауки решили сократить срок обучения в вузах РФ

Лабораторно-исследовательский комплекс построили в школе "Тропарево"

В 2023 учебном году колледж совместно с московским метро открыл 4 новых направления обучения. Среди них такие популярные сейчас технические профессии, как слесарь-электрик, бригадир-путеец. Самые востребованные направления среди студентов – машинист и помощник машиниста.

В колледже будущие специалисты учатся управлять современными "Иволгами", а также другими пассажирскими и грузовыми поездами. Подробнее об учебном процессе – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществотранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика