Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Будущие музыканты осваивают в московских школах искусств новые технологии. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что за последние пять лет в рамках проекта "Искусство детям" закупили свыше 300 цифровых и электронных инструментов – от электрогитар до органов. У них есть ряд преимуществ перед классикой. Например, на цифровом пианино можно получить более объемное звучание, имитировать концертный зал или камерную студию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.