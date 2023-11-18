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18 ноября, 10:30

Культура

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

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Будущие музыканты осваивают в московских школах искусств новые технологии. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что за последние пять лет в рамках проекта "Искусство детям" закупили свыше 300 цифровых и электронных инструментов – от электрогитар до органов. У них есть ряд преимуществ перед классикой. Например, на цифровом пианино можно получить более объемное звучание, имитировать концертный зал или камерную студию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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