Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице приводят в порядок молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его информации, с начала года отремонтировали 45 помещений. В них создают единую систему навигации, а также используют современные решения для организации пространств. По новому стандарту работают 68 пунктов, подчеркнул мэр.

Он напомнил, что бесплатные продукты питания в Москве могут получить кормящие мамы, дети и беременные женщины. Продукты на молочные кухни поставляются по офсетному контракту.

Кроме того, не нужно каждый месяц посещать поликлинику, чтобы забрать направление, достаточно получить его электронный вариант. Выбрать место выдачи и удобный график можно онлайн на портале mos.ru.

В начале октября заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе отремонтировали еще 26 молочно-раздаточных пунктов в рамках городской программы обновления. Семь обновленных пунктов находятся на северо-востоке Москвы, по четыре – на востоке и юге, по три – на юго-востоке и северо-западе, два пункта располагаются в центре столицы. Кроме того, по одному отремонтированному пункту находится в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО.

В июле Собянин отмечал, что молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту. Три года назад столица подписала офсетный контракт с двумя столичными молокозаводами. Соглашение обязывало предприятия модернизировать и запустить новые производства. Взамен город гарантировал закупку их продукции, объяснил московский градоначальник.

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