Съезд с ТТК на Кутузовский проспект закроют 18 и 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области будет закрыто 18 и 19 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что ограничение введут с 19:00.

Кроме того, не получится проехать по четырем полосам на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов с 18 по 22 ноября и с 22 ноября по 1 июня 2024 года.

Ранее движение транспорта закрыли по одной полосе на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Ограничения ввели в связи со строительными работами.

Также не получится проехать по участку улицы Солнечной с 31 октября до 30 ноября из-за ремонтных работ. Перекрытия ввели на улице Солнечной от владения 10, строения 2, до улицы Луганской. Одну полосу закрыли для движения на участке на улице Луганской от дома 7, корпуса 1, до дома 10.

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