Движение на участке Солнечной улицы в Москве перекроют с 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке улицы Солнечная перекроют с 31 октября до 30 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, проехать не получится на улице Солнечная от владения 10, строение 2 до улицы Луганская. Кроме того, одну полосу закроют для движения на участке на улице Луганская от дома 7, корпус 1 до дома 10.

Также движение транспорта закрыли по одной полосе на 31-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Ограничения ввели в связи со строительными работами.

Ранее сообщалось, что движение трамваев будет приостановлено на улице Шаболовке с 14 октября ориентировочно до начала ноября. Это нужно, чтобы приступить к новому этапу реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова.

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