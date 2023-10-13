Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев будет приостановлено на улице Шаболовке с 14 октября ориентировочно до начала ноября. Это нужно, чтобы приступить к новому этапу реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты обновят более 400 метров трамвайных путей, полностью переложат подземные коммуникации и установят 10 стрелок для заезда трамваев в депо.

Работы выполнят быстрее, чем предполагалось ранее, но из-за того, что их невозможно проводить только по выходным, движение трамваев придется полностью перекрыть, уточнили на сайте.

Добавляется, что вместо трамваев там будут курсировать автобусы № 026. Они будут следовать от станции метро "Октябрьская" до Духовского переулка, потом без остановок до "Тульской", затем через улицу Серпуховский Вал обратно на Шаболовку.

Места для разворота автобусов нет в районе Духовского переулка, поэтому только такая схема движения позволит сохранить транспортное сообщение, говорится в тексте. Автобусы будут следовать без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект в направлении от "Шаболовской" к "Октябрьской"

Помимо этого, трамваи № 14 и 47 объединят в единый маршрут № 47+14, который будет курсировать от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал и станцию метро "Ленинский проспект" до станции "Университет".

Между тем трамваи № 26 и 38 также объединят в единый маршрут № 38+26. Он будет следовать от станции метро "Пролетарская" через улицу Серпуховский Вал и район Черемушки до станции "Университет".

На сайте напомнили, что старейшее в Москве трамвайное депо имени П. Л. Апакова работает с 1909 года. На данный момент его масштабная реконструкция завершена на 60%, сейчас идет подготовка к укладке новых путей. Когда депо будет обновлено, оно сможет обслуживать трамваи последнего поколения.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Бирюлево Западное с 16 октября 2023 года до 3 марта 2024 года. Причиной стали строительные работы.

До этого движение транспорта ограничили на некоторых участках в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы до 24 октября в связи с реконструкцией светофоров.

Ограничения коснулись участков в районе улиц Правды, Кусковской, 2-й Владимирской, Енисейской, Сибиряковской, Новослободской, Сходненской, Фабрициуса, Усачевой, Антонова-Овсеенко и 1-й Ямского Поля.

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