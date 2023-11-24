Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 19:45

Культура

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

За 2023 год ученики из столичных школ искусств и колледжей получили около 27 тысяч наград. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Они выступали на концертах по всему миру и стали лауреатами многих престижных конкурсов. Так, ученики музыкальной школы № 76 в июне играли на концерте в Нью-Йорке. Кроме того, юные музыканты выступали в странах Азии и Европы. Отмечается, что хор из детской школы искусств имени В. Я. Шебалина стал лауреатом первой степени "Битвы хоров".

Всего в Москве работает 149 творческих образовательных учреждений. В них обучаются порядка 100 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика