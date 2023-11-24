Собянин: ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тыс наград

За 2023 год ученики из столичных школ искусств и колледжей получили около 27 тысяч наград. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Они выступали на концертах по всему миру и стали лауреатами многих престижных конкурсов. Так, ученики музыкальной школы № 76 в июне играли на концерте в Нью-Йорке. Кроме того, юные музыканты выступали в странах Азии и Европы. Отмечается, что хор из детской школы искусств имени В. Я. Шебалина стал лауреатом первой степени "Битвы хоров".

Всего в Москве работает 149 творческих образовательных учреждений. В них обучаются порядка 100 тысяч человек.

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