Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Учащиеся столичных школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград за текущий год. Они выступали на российских и зарубежных площадках, включая Объединенные Арабские Эмираты, страны СНГ, Европу и США, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В июне ученики музыкальной школы № 76 выступили на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова были признаны лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы – второй. Их наставница Екатерина Липс завоевала звание "Лучший преподаватель".

В сентябре ученик специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дени Кохановский стал вторым на V Международном конкурсе юных пианистов в городе Сереньо Италии.

Также детский хор "Нова" из детской школы искусств имени В. Я. Шебалина стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса "Битва хоров!". Финал состоялся 4 ноября на ВДНХ.

В июле в Ереване прошел X Международный хоровой форум, в котором принял участие детский хор "Весна" музыкальной хоровой школы "Весна" имени А. С. Пономарева.

В июне хореографический ансамбль "Луч солнца" музыкальной школы № 71 вышел на сцену Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского хореографического творчества "Шаг к мечте в Абхазии".

В прошлом году московские молодые люди также завоевали награды на международных конкурсах. В октябре 2022 года ученик отделения эстрадно-джазового вокала детской музыкальной школы имени А. К. Лядова Данила Первушин завоевал первое место в музыкальном проекте Swiss Voice Tour.

В ноябре прошлого года ученица школы искусств имени И. С. Козловского Анастасия Лопушенко стала лауреатом второй степени II Международного конкурса струнных инструментов имени Маринэ Яшвили, который состоялся в Тбилиси.

Помимо этого, в мае концертный биг-бенд Академии джаза под управлением П. Л. Овчинникова стал участником IX Международного конкурса джазовой и эстрадной музыки Jazz Time 2023 в белорусском Солигорске.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что русский национальный фольклор сегодня изучают более 11 тысяч юных москвичей. Народному творчеству обучают в 112 школах и колледжах искусств города. Дети осваивают три направления: "Народные инструменты", "Музыкальный фольклор" и "Сольное народное пение". Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны.

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