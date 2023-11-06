Более 110 школ и колледжей искусств Москвы обучают народному творчеству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Русский национальный фольклор сегодня изучают более 11 тысяч юных москвичей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.



По ее словам, народному творчеству обучают в 112 школах и колледжах искусств города. Дети осваивают три направления: "Народные инструменты", "Музыкальный фольклор" и "Сольное народное пение". Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны – сказками, играми, былинами, пословицами, а также узнают о традиционных ремеслах.

Учащиеся могут выбрать сольное выступление или в ансамбле, а также множество инструментов – балалайку, домру, гусли, баян, аккордеон или гитару. Причем занятия не ограничиваются одним направлением: певцов, к примеру, учат аккомпанировать себе, а музыканты изучают танцы.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские школьники могут бесплатно посещать культурные учреждения в рамках проекта "Музеи – детям".

По его словам, этот проект стал одним из самых успешных и популярных среди учащихся школ и колледжей. Только в этом году ребята побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными среди школьников и студентов стали Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", музеи-заповедники "Коломенское" и "Измайлово", Музей А.С. Пушкина и Биологический музей имени К.А. Тимирязева.

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