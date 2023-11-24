Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Строящийся велопешеходный мост в Нагатинском затоне обещает стать одним из главных символов района благодаря своей необычной конструкции и удачному расположению. Мэр Москвы отметил, что жителям района станет удобнее добираться до станции "Нагатинский Затон" БКЛ, а также сократится путь от причала регулярного речного электротранспорта до метро и обратно.

Строители уже приступили к возведению конструкции. Пока берега затона соединили временной переправой, чтобы рабочие смогли начать возводить велопешеходный мост. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.