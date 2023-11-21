Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный район Нагатинский Затон стал одним из первых, где стартовала программа реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В программу в Нагатинском Затоне включены 54 жилых дома, в которых живут 13,1 тысячи человек", – рассказал мэр.

Переехали в новые дома или только готовятся к заселению в районе сейчас жители восьми старых пятиэтажек. Недавно в эксплуатацию ввели новостройку на Судостроительной улице.

Построенный по программе реновации новый дом на 110 квартир имеет подземную парковку, а также благоустроенный двор с детской и спортивной площадками. Четыре квартиры в новостройке предназначены для маломобильных жильцов.

Для будущих жителей создали комфортные условия. Первый этаж новостройки отведен для размещения офисов и предприятий сферы услуг.

В шаговой доступности от дома располагаются станция метро, объекты социнфраструктуры и музей-заповедник "Коломенское", заключил мэр.

Ранее в Нагатинском Затоне завершили строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1 550 метров. Там установили собственную пляжную зону с шезлонгами и рыбацкие мостики, лаундж-зоны, велодорожку, альпийские горки и арт-объекты.



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