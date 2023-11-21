Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Все мероприятия на объекте намерены завершить в ноябре 2024 года.

Мэр напомнил, что в этом районе проживают свыше 130 тысяч жителей. Территорию охватывает Большая кольцевая линия метро с двумя станциями, уточнил он. Там заново реконструировали и запустили Южный речной вокзал, в том числе речные трамваи, а также продолжают развивать "Остров мечты", ландшафтный парк и летнюю зону отдыха.

"Район благоустраивается. Проводится большая программа реновации жилья, по которой должны быть переселены 13,5 тысячи местных жителей. И по просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена", – сказал Собянин.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Владимир Волков сообщил градоначальнику, что мероприятия на объекте стартовали в феврале 2023 года. По его словам, они идут в соответствии с графиком. В настоящее время специалисты выполнили 20% работ, рассказал он. На это Собянин поручил ускорить выполнение мероприятий.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что велопешеходный мост через Нагатинский затон свяжет разделенные водой части района, благодаря чему повысится доступность станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро для жителей микрорайонов на улицах Речников и Судостроительной. В зоне притяжения нового моста проживают около 120 тысяч горожан.

Длина мостового пролета составляет 216 метров. Его создадут в форме полумесяца: верхняя балка будет опираться на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях. Центральное пространство моста планируют использовать как общественную зону отдыха, где установят лавочки. Территорию благоустроят, там выложат 0,8 гектара газонов и высадят 145 деревьев и кустарников.

Ранее стало известно, что в ближайшие два года в Москве намерены завершить строительство семи автомобильных мостов через разные реки столицы. Как сообщил глава Депстроя Андрей Бочкарев, на протяжении многих лет реки разрезали городскую ткань, из-за чего пешеходы и водители были вынуждены совершать перепробеги в поисках переправы.

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