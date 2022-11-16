Москвичам рассказали, как изменится цена проезда в общественном транспорте в 2023 году

В столице с 2 января 2023 года поменяется цена за проезд по некоторым тарифам в общественном транспорте и появится новый студенческий "Единый" билет. Кроме того, вырастет максимальная сумма, на которую можно пополнить карту "Тройка". Также в конце этого года произойдут корректировки в стоимости парковочных мест. Рассказываем подробности.



Что изменится?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 2 января 2023 года обучающиеся москвичи смогут приобрести новый студенческий "Единый" билет. Таким образом, больше не потребуется отдельно записывать проездной для метрополитена и для наземного транспорта. В столичном Дептрансе уточнили, что это будет не только удобнее, но и выгоднее для более чем 20% обучающихся.

В частности, цена билета "Единый" без лимита на 30 дней составит 715 рублей. Это на 55 рублей дешевле, чем если приобретать проездной отдельно для метро и наземного транспорта. Стоимость такого билета на 90 дней составит 2 055 рублей. Здесь экономия – 155 рублей.

В новом году также произойдут изменения в цене по некоторым тарифам в общественном транспорте. В том числе разовая поездка по билету "Единый" вырастет на рубль и составит 62 рубля.





пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69.

Еще одно изменение касается залоговой стоимости карты "Тройка". Она составит 80 рублей. Также для удобства москвичей повысят максимальную сумму, на которую можно пополнить "Тройку". Лимит составит 10 тысяч рублей, что в три раза больше, чем ранее.

"Это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на "Аэроэкспрессе", канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев", – подчеркнули в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что темпы индексации тарифов на проезд в городском транспорте с 2011 года значительно ниже, чем инфляция.



Что останется прежним?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стоимость проезда по биометрии не изменится: она будет составлять 46 рублей. Таким образом, цена останется прежней второй год подряд.





департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Пятый год подряд не меняется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и "Пригороде" – 19 500 и 24 450 рублей. Остается прежней и цена годового билета "Автобус – трамвай" (ТАТ) – 14 000 рублей.

В Дептрансе добавили, что по просьбам пользующихся такими билетами горожан летом 2023 года появится новая услуга – заморозка абонемента на 14 дней. Это удобно, если пассажир собирается уехать в отпуск или взял больничный.

Кроме того, до 31 марта 2023 года будет продлена акция "Время ранних", которая дает скидку до 50% на проезд по будним дням с открытия поземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15 по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям.

"Благодаря ей многие пассажиры стали ездить вне утреннего часа пик, сейчас акцией каждый день пользуются больше 100 тысяч человек. В вагонах и на станциях стало свободнее, самая востребованная Таганско-Краснопресненская линия по утрам разгрузилась на 6,7%, это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра", – подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Изменения в оплате парковки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 24 декабря 2022 года на некоторых столичных улицах изменится стоимость парковки.





департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Большую часть улиц изменения не затронут. При этом сама тарифная сетка – от 40 до 450 рублей – останется также прежней.

"Стоимость парковки исходя из загруженности изменится на 8,6% улиц платного парковочного пространства Москвы", – уточнили в Дептрансе.

В частности, цена снизится на 27 улицах, например в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре. Сейчас там дифференцированный тариф – до 150 рублей в час. После 24 декабря он будет составлять 80 рублей.

На тех улицах, где тариф был 80 рублей в час, например на Пантелеевской или на Лужнецком проезде, он станет 40 рублей. При этом цена парковок на улицах, которые загружены на 100%, немного подрастет. Это поможет освободить 10–15% мест, и водителям будет проще припарковаться.

С 1 января 2023 года цену за перемещение и хранение машины проиндексируют на 12%. При этом продолжит действовать скидка в 25%, если водитель оплатит эвакуацию до момента получения авто со спецстоянки.

