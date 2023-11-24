Мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в Западном округе Москвы реализовали ряд проектов по благоустройству. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"В районе Крылатское завершили обновление "Парка Звезд" вдоль проспекта Маршала Жукова. Работы включали в себя организацию комфортного пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки", – рассказал мэр.

В парке создали комфортные условия для отдыха детей, установили кормушки для птиц, заменили дорожное покрытие и уличную мебель, оборудовали лодочный спуск и провели другие работы.

Благоустройство коснулось и Долины реки Сетунь. Там обустроили более 600 квадратных метров деревянных прогулочных настилов.

В Можайском и Очаково-Матвеевском районах провели работы по озеленению. В Раменках реконструировали пять детских площадок для детей разного возраста. Более того, там появились 12 беседок для тихого отдыха.

Раменский пруд в округе также привели в порядок. Место пользуется популярностью среди жителей. На набережной отремонтировали дорожки и создали инфраструктуру для маломобильных горожан.

"В районе Тропарево-Никулино в прошлом году выполнили первый этап благоустройства пешеходного маршрута от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского", – сообщил Собянин.

В 2023 году благоустройство продолжили. Во дворах установили детские площадки с веревочными комплексами, а также зонами в виде транспорта.

Площадки для досуга юных жителей запада Москвы также появились в районе Ново-Переделкино и вблизи станций БКЛ и МЦД-4 Аминьевская. Все зоны для детей оборудованы игровыми комплексами, имеют специальное покрытие и красочные цвета.

Ранее в районе Ясенево на юго-западе Москвы появился современный сквер с амфитеатром. Главным местом нового общественного пространства стала сцена с навесом и амфитеатром, которую построили по просьбам местных жителей. Одновременно там смогут разместиться 1,3 тысячи человек.



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