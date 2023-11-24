Благоустройство территории у станции МЦД-4 Минская завершили на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благоустройство территории возле станции Минская четвертого Московского центрального диаметра завершили на западе столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Работы по благоустройству провели на улице Минской и проспекте Генерала Дорохова", – подчеркнул он.

Специалисты расширили тротуары около входов на станции, заменили асфальт, поставили лавочки и навигационные стелы. Кроме того, на территории, ограниченной Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и Поклонной улицей сделали сквер, площадь которого составляет более 26 тысяч квадратных метров. В нем появились свыше 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Также там обустроили 6,5 тысяч квадратных метров рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников.

Под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с Минской улицей специалисты возвели парковку.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда уже сделали видовое пространство с местами для отдыха, а для водителей обустроили подъезд к станции. Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская закончились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону.

Первый этап благоустройства возле станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково завершен в Москве