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Новости

24 ноября, 11:15

Новости

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

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"Мой район. Навигатор": станцию "Тютчевская" украсят строками из произведений поэта

"Мой район. Навигатор": готовность станции метро "Тютчевская" составила 80%

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

С начала года в Москве улучшили 100 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр столицы, маршруты возле станций метро и МЦД меняли с учетом пожеланий жителей города.

По словам начальника пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Евгении Валяевой, москвичи теперь могут комфортно добираться до метро, железнодорожных станций, новых жилых комплексов и точек притяжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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