Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

С начала года в Москве улучшили 100 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр столицы, маршруты возле станций метро и МЦД меняли с учетом пожеланий жителей города.

По словам начальника пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Евгении Валяевой, москвичи теперь могут комфортно добираться до метро, железнодорожных станций, новых жилых комплексов и точек притяжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.