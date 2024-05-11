Фонд госимущества Украины: Киев планирует продать Польше промышленные объекты страны

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Украина пригласила польских коллег посетить страну для участия в приватизации промышленных объектов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля.

По его словам, он провел переговоры с делегацией из правительства Польши. На встрече обсуждалась запланированная на лето кампания по приватизации, подчеркнул Коваль.

"Договорились, что министерство государственных активов Польши направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации. Пригласил посмотреть и спиртзаводы", – указал глава фонда.

Как он уточнил, речь шла о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов, часть из которых располагается под землей. Местонахождение заводов держат в тайне.

До этого в Минэнерго Украины заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.

