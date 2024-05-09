Mundo: министр промышленности Украины построил сеть скрытых заводов

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов, часть из которых располагается под землей. Об этом сообщает газета Mundo.

"Некоторые из них находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", – отмечается в сообщении.

По данным издания, местонахождение заводов держат в тайне.

Ранее Вооруженные силы России в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским энергетическим объектам ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. Как рассказали в Минобороны РФ, войска нанесли удар при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами.

До этого в Минэнерго Украины заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.

