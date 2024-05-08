ДТЭК: три ТЭС серьезно повреждены на Украине после взрывов

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Три теплоэлектростанции (ТЭС) повреждены на Украине после взрывов, пишет украинский энергохолдинг ДТЭК в своем телеграм-канале.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", – уточнили там.

Точное местоположение объектов в публикации не уточняется. По данным ДТЭК, это уже пятый подобный случай за последние полтора месяца.

Ранее зарубежные СМИ заявили, что несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены после серии взрывов на ряде объектов в апреле 2024 года. Позднее в ДТЭК указывали, что повреждения получили 4 ТЭС.

